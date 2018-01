Continuar a ler

O treinador deixou claramente a entender que este será o ‘desafio’ para se perceber se a equipa tem já a estaleca para se bater frente a frente com os grandes na luta pelo título, assumindo a receção aos encarnados como fundamental para poder alimentar este objetivo já assumido pelo próprio António Salvador, mas ainda sem data concreta bem definida.



Abel Ferreira não o disse com todas as letras, mas deixou isso subentendido nas entrelinhas após a difícil vitória sobre o Rio Ave. "Lidar com a pressão de jogar para vencer ainda é algo que temos de aprender", vincou também o treinador, que quer agora ver a equipa encarar a fase decisiva da Liga com a ambição em alta.



"O míster pode contar convosco, Guerreiros?", era a interrogação em forma de desafio que ontem saltava à vista na página oficial do Facebook do Sp. Braga."Nós precisamos dos nossos adeptos mais do que eles imaginam. Este estádio é bonito vestido de vermelho e eu tenho um desafio para eles". A frase é de Abel Ferreira no final do jogo de anteontem e foi profundamente alargada ao ‘mundo’ bracarense através da página do clube, com eco visível nas redes sociais, onde todos entenderam como uma óbvia chamada para o jogo do ‘tudo ou nada’ do próximo sábado, frente ao Benfica.

Autor: António Mendes