O técnico arsenalista revelou que vai fazer cinco alterações no onze inicial e desvendou mesmo duas delas: o guarda-redes André Moreira e o defesa central Ricardo Ferreira, que ainda não jogaram esta época, o último em recuperação de longa lesão, vão ser titulares.Abel Ferreira considerou ainda que o Benfica tem "uma vantagem tremenda" por ter mais um dia de descanso, mas garantiu que o Sporting Braga vai ao terreno dos encarnados para vencer."Vamos apresentar uma equipa competitiva. Nesta casa, a máxima é vencer seja qual for o adversário e onde for. Esse será o nosso objetivo, sabendo também que não vamos ganhar sempre", disse.O responsável desvalorizou as duas derrotas seguidas do Benfica, na Liga dos Campeões (1-2 com o CSKA Moscovo) e no campeonato (1-2 no Bessa, com o Boavista), e uma eventual intranquilidade da equipa orientada por Rui Vitória."Estamos a falar de uma grande instituição. Tem recursos de todas as maneiras e feitios e de maneira alguma vamos pensar que não vai entrar forte, porque vai. Tem um grande plantel, foram campeões, tem um grande treinador que valorizou e continua a valorizar jovens. Vamos entrar em campo respeitando o adversário, mas não é o (seu) nome que nos faz desviar de nada, o foco é o mesmo", garantiu.O treinador pediu aos seus jogadores "coragem e confiança" e à equipa "audácia e arrogância" para defrontar "um grande adversário".Confrontado com a polémica arbitragem no jogo com o Benfica da primeira jornada do campeonato, também na Luz, Abel Ferreira preferiu frisar que tem "uma responsabilidade muito grande"."Esta é uma modalidade que dá emprego a muita gente. Sou um colibri que vai com uma gota de água para apagar o fogo da floresta, mas vou continuar a fazê-lo", disse.Sporting Braga e Benfica defrontam-se na quarta-feira, às 21h15, no Estádio da Luz, num jogo que será arbitrado por Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.