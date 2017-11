Continuar a ler

"O futebol resume-se eficácia e, por muito que me custe, o Rio Ave fez um golo e nós nenhum. Somos uma equipa com caráter, muito competitiva, que luta até ao final pela vitória. Criámos muitas oportunidades para marcar, mesmo perante um Rio Ave que sofre poucos golos. Encontrámos um adversário bem organizado, mas criámos soluções para termos oportunidade para marcar. Ficaria triste se tal não tivesse acontecido, mas, infelizmente, hoje não conseguimos marcar"."O árbitro foi tão criterioso na expulsão, no final, ao jogador do Rio Ave [Guedes], mas creio porque lhe pesou na consciência não expulsar o Cássio na fase inicial da partida, quando derrubou o Esgaio.""Nem antes deste jogo éramos a melhor equipa, nem depois deste somos a pior. Estamos fora desta competição e não vale a pena mais falar nela".