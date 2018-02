Continuar a ler

Abel Ferreira admitiu que "o adversário tem uma clara vantagem", mas lembrou que "no futebol tudo é possível", dai tratar-se de um jogo "apaixonante", que "mexe com tantas emoções. Temos ainda a hipótese de entrar nesta eliminatória, em 90 ou 120 minutos."O Marselha tem um jogo importante no domingo, para o campeonato francês (joga em Paris, com o Paris Saint-Germain), e, tendo em conta também a vantagem na eliminatória, o técnico gaulês, Rudi Garcia, poderá fazer descansar alguns jogadores importantes."Não acredito em facilitismos em clubes deste nível. São equipas muito competitivas, com jogadores altamente competitivos e, amanhã (quinta-feira), o cenário vai ser de grande dificuldade para nós", notou Abel Ferreira.Para o técnico arsenalista, "mais do que marcar cedo, é importante marcar na primeira parte e depois, com 2-0, qualquer equipa do mundo treme".Abel Ferreira lembrou ainda a vitória bracarense por 3-2 de há duas épocas sobre o mesmo Marselha, então na fase de grupos da Liga Europa."Já mostramos que somos capazes de fazer três golos ao Marselha, agora é só tentar manter a nossa baliza a zero", afirmou.Após o jogo em França, os minhotos golearam fora o vizinho Vitória por 5-0 e Abel Ferreira quer que os seus jogadores sejam os primeiros a acreditar: "Já vimos noites mágicas a acontecer, temos que acreditar nisso"."Esta equipa já deu provas que é capaz de tudo, de lidar com uma grande vitória, como 6-0 (Estoril), ou de perder com o Setúbal e depois de ganhar ao Hoffenheim, porque sabe que cada jogo e preparação começam do zero, a estratégia é nova", disse.