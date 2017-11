Continuar a ler

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo C, com sete pontos, e Hoffenheim, terceiro, com quatro, defrontam-se às 20:05 de quinta-feira no estádio municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Andre Marriner.



Lista de convocados:



Guarda-redes: André Moreira e Matheus;



Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson;



Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira, André Horta;



Sporting de Braga, segundo classificado do grupo C, com sete pontos, e Hoffenheim, terceiro, com quatro, defrontam-se às 20:05 de quinta-feira no estádio municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Andre Marriner.

O treinador do Sporting Braga repetiu esta quarta-feira a última convocatória para a receção aos alemães do Hoffenheim, quinta-feira, da quinta jornada do grupo C da Liga Europa. Abel Ferreira chamou os mesmos 19 jogadores do jogo com o Rio Ave, para a Taça de Portugal, que os minhotos perderam (1-0).Wilson Eduardo, Marafona e Rosic treinaram esta quarta-feira com a equipa, mas ainda não estão disponíveis para o técnico, fazendo integração parcial, informou o clube.

