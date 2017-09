Continuar a ler

O médio brasileiro Assis, que não tem feito parte das escolhas do técnico, integra também os eleitos, tal como o guarda-redes Tiago Sá, que será suplente de André Moreira, o outro jogador que Abel Ferreira garantiu que alinhará de início.



Dyego Sousa fica de fora por estar castigado nas competições internas, tal como Rosic, por opção, e André Horta, jogador emprestado pelos encarnados. Marafona, Mauro e Wilson Eduardo continuam lesionados e, desta forma, ausentes da convocatória.



Sporting Braga e Benfica defrontam-se na quarta-feira, às 21h15, no Estádio da Luz, num jogo que será arbitrado por Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.



Lista de convocados:



Guarda-redes: André Moreira e Tiago Sá;



Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson e Sequeira;



Médios: Assis, Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic e João Carlos Teixeira;



O treinador do Sporting Braga, Abel Ferreira, convocou esta terça-feira Ricardo Ferreira e Assis para a deslocação ao reduto do Benfica, quarta-feira, da primeira jornada do Grupo A da Taça CTT.Ricardo Ferreira já tinha sido chamado para a receção ao Vitória de Guimarães, no domingo (triunfo por 2-1 na sexta jornada da Liga NOS), mas ficou na bancada, mas hoje Abel Ferreira confirmou que o defesa central será titular na Luz.

Autor: Lusa