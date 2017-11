Continuar a ler

Independentemente de quem possa fazer os golos, o grande (e único) objetivo dos arsenalistas é seguir em frente na Taça de Portugal e continuar a diminuir as etapas rumo à final do Jamor. Para isso, Abel Ferreira tem de preparar uma estratégia capaz de eliminar um de má memória para o Sp. Braga. Na cabeça de todos os adeptos do clube ainda estarão bem presentes as duas derrotas de 2013/14 que ditaram a saída da Taça de Portugal e da Taça da Liga, ambas em plenas meias-finais.Mas os problemas dos minhotos também são bem mais recentes. Nos últimos quatro jogos contra os vila-condenses, o Sp. Braga somou duas derrotas e dois empates e se fizermos apenas as contas aos embates realizados no Estádio dos Arcos os números são ainda menos animadores: três empates, duas derrotas e não marca há 407 minutos.Por tudo isto, um eventual triunfo dentro de três dias terá um sabor ainda mais especial. Está tudo na cabeça de Abel Ferreira e nos pés dos jogadores.