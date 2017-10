Os incêndios atacaram em força a cidade de Braga no dia de anteontem e Alan teve o fogo relativamente perto da sua residência. O antigo capitão de equipa dos arsenalistas vive na Falperra e acabou por ter alguma sorte pelo facto de a zona circundante à sua habitação estar limpa de vegetação. Num momento mais crítico, entre as 19 e as 23 horas, o brasileiro e a família chegaram a sair de casa, tendo como maior preocupação ajudar os vizinhos que, com mangueiras e baldes, iam regando os terrenos para evitar que o fogo se alastrasse. O receio era que o vento mudasse repentinamente ou que uma qualquer faúlha originasse um novo foco de incêndio. Perto da meia-noite, a situação acalmou e Alan e a família conseguiram regressar a casa.Ali bem perto, na zona de Lamaçães, António Salvador também andou na rua a ajudar alguns vizinhos sobressaltados. O presidente do Sp. Braga vive numa zona onde o fogo rondou, mas, felizmente, não chegou às habitações.

Autor: Ricardo Vasconcelos