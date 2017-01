O primeiro reforço do Sporting para 2017/18, André Pinto, teve a participação – ainda que indireta – de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto e CEO da empresa Energy Soccer. No entanto, e de acordo com informações recolhidas por, foi Pedro Pinho, sócio de Alexandre Pinto da Costa, que sempre geriu a carreira do ex-capitão do Sp. Braga e que negociou diretamente com os leões.