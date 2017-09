Há quem diga que o 13 é o número do azar, mas para André Moreira pode ter sido o da sorte para um novo ‘clique’ na época. O guarda-redes, de 21 anos, aproveitou bem a oportunidade concedida por Abel Ferreira, saindo do empate com o Benfica para a Taça CTT com o mérito de, pelo menos, ter acendido a luz sobre a discussão de quem é o verdadeiro nº 1 da baliza minhoto.A realidade é que esse estatuto nunca esteve em causa até agora, não só porque Matheus é de facto o dono da camisola 1, mas principalmente porque o brasileiro foi sempre titular indiscutível nos primeiros 12 jogos oficiais da temporada, incluindo aqui cinco da Liga Europa, além dos seis do campeonato e o da Taça CTT, no Bessa, onde Abel Ferreira, confessou o próprio, disse a André Moreira que ele seria titular durante a fase de grupos da competição que, nesse dia, ainda nem sequer tinha adversários e calendário. O facto de o treinador ter sentido necessidade de divulgar esta situação, ainda na antevisão para o jogo de 4ª feira, tem uma leitura clara: Abel Ferreira não queria que a saída de Matheus da equipa fosse vista à luz dos erros cometidos no dérbi do Minho. E agora André Moreira força mesmo a dúvida sobre a titularidade em Setúbal...

Autor: António Mendes