Já houve tempos em que a baliza do Sp. Braga mudava de dono no campeonato e na Liga Europa, mas nesta temporada Abel Ferreira entendeu reforçar o estatuto de Matheus. O brasileiro tem defendido nas duas competições mais importantes e até foi ele o titular na estreia dos arsenalistas na Taça CTT. André Moreira teve de esperar até perto do final de setembro para competir: a sua primeira aparição foi na fase de grupos da Taça CTT e a chamada repetiu-se para a Taça de Portugal.

Agora, com o regresso da prova rainha o internacional jovem português tem esperanças de voltar a defender mesmo que o sorteio tenha ditado uma eliminatória, em teoria, extremamente complicada. A chamada de André Moreira ao onze no terreno do Rio Ave significaria um enorme voto de confiança de Abel Ferreira num jogador que pertence aos quadros do Atlético Madrid e que esteve muito perto de se transferir para o Benfica a troco de 10 milhões de euros. A verdade é que o empréstimo aos arsenalistas ainda só lhe permitiu 180 minutos, tendo sofrido um golo do Benfica e dois do S. Martinho.

Concorrência aumenta André Moreira é o nº 2 dos arsenalistas na hierarquia dos guarda-redes, mas todos sabem que a sua tarefa ficará bem mais ingrata dentro de um mês e meio. Marafona vai voltar a competir e, aos 30 anos, ainda é um ativo que a SAD espera valorizar. Os seus desempenhos no Minho levaram-no à Seleção. Só a lesão o travou.

Autor: Ricardo Vasconcelos