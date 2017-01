De acordo com o queapurou, a chegada de André Pinto ao Sporting foi concluída com o aval de Jorge Jesus, treinador que aprecia as qualidades do internacional português e que entende que André Pinto será uma mais-valia para o Sporting. Aliás, antes da deslocação dos leões a Braga, no último jogo da época passada, o técnico não especificou nomes, mas confirmou que apreciava três jogadores do adversário. "Individualmente, têm três jogadores – não vou revelar nomes – que em Portugal jogam em qualquer equipa", disse, então, Jesus. E André Pinto... era mesmo um desses jogadores.