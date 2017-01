André Pinto, ex-capitão do Sp. Braga, será reforço do Sporting na próxima época, chegando depois de terminar contrato com os minhotos.Apesar de a SAD leonina ainda não ter comunicado o acordo,sabe que o central, de 27 anos, já rubricou o contrato para quatro temporadas, com mais uma de opção. Contudo, e ao contrário do que foi noticiado ontem, Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, nada teve a ver com este negócio. O empresário vendeu a quota da Energy Soccer que lhe pertencia a Pedro Pinho, agente que participou na finalização do negócio entre Sporting e André Pinto. Além dos leões, o Nantes de Sérgio Conceição estava interessado na contratação do internacional português.