André Pinto foi excluído do plantel principal do Sp. Braga e começa hoje a treinar-se com a equipa B. A decisão foi comunicada ao central por Jorge Simão, tendo assentado, ao que Record apurou, naquilo que o técnico pretende para o presente e o futuro da sua equipa. A atitude do jogador, que integrava o grupo dos capitães, não agradou ao treinador, somando-se ao facto de estar em final de contrato, nunca tendo demonstrado disponibilidade para levar a bom porto o processo negocial de renovação iniciado pela SAD.Ontem foi dia de folga para os elementos mais utilizados do Sp. Braga, mas os jogadores que não tinham sido convocados para a Taça CTT compareceram no Estádio Municipal. Foi nesse contexto que se deu a conversa entre Jorge Simão e o defesa de 27 anos. O técnico não pretende que André Pinto seja sinalizado de forma isolada, dado que o processo de avaliação ao plantel ainda não está concluído e pode implicar novas saídas, isto já depois das dispensas de Benítez e Douglas Coutinho.Simão quer e vai exigir sempre o máximo aos jogadores, estando disposto a tomar medidas duras no sentido de atingir o nível que idealiza ser o adequado para um plantel à Sp. Braga, rodeando-se de elementos que sejam capazes de lhe dar plenas garantias. André Pinto, que fica livre no final da época, não se enquadra nesse cenário, tratando-se de um passo que não tem retorno possível. A partir de agora, os centrais do grupo principal são Velázquez, Ricardo Ferreira, Rosic e Artur Jorge.

Autor: Vítor Pinto