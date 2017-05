Continuar a ler

"Por 200 mil euros não ficámos com 51 por cento da SAD e por 800 mil podíamos ter ficado com a totalidade. É muito grave isto. António Salvador vai ficar ligado ao maior erro de gestão do clube, deixou fugir por uns simples 200 mil euros, por estratégia ou mau aconselhamento, a maioria da SAD", disse.O argumento evocado por António Salvador de que poderia haver uma contra OPA que o clube podia não conseguir acompanhar e que o clube podia ficar apenas com 10% não é colhido por António Pedro Peixoto, porque "ter 10 ou 34% é exatamente a mesma coisa".António Pedro Peixoto disse que pondera "interpor ações cíveis e criminais contra incertos de forma a reverter este negócio desastroso".O candidato deu esta quinta-feira uma conferência de imprensa porque não pôde debater com António Salvador na televisão e ficaram algumas questões por esclarecer, nomeadamente o facto de alguns jogadores, como Rafa, Boly ou Pedro Santos, não constarem da lista dos ativos do clube.António Pedro Peixoto considera que deviam estar sempre vertidos e que Rafa não veio a custo zero do Feirense, justificação dada por Salvador para não constarem dessa lista.Mostrando-se confiante na vitória nas eleições de sábado, António Pedro Peixoto espera, num prazo razoável, "que tem que ser antes de começar o campeonato", assumir também a liderança da SAD.