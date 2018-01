Continuar a ler

"As práticas dos homens tanto os elevam como os diminuem. Nós, no Braga, gostamos de elevar aquilo que é a grandeza do clube, o respeito pelos outros, e é isso que estamos aqui a fazer nesta iniciativa. Temos muito respeito pelas pessoas que integram esta ação social. Estamos aqui por uma causa e isso é que é o mais importante, mais do que os atos e palavras que outros possam dizer", referiu.



Salvador frisou esta ideia. "Temos uma responsabilidade social para com a comunidade, e não é só dentro das quatro linhas que se vê a grandeza de um clube. O Braga tem demonstrado ao longo dos últimos anos que sabe ser solidário, sabe cumprir com as suas responsabilidades e decidiu ajudar na reflorestação deste espaço no âmbito do Braga solidário. Por isso, numa situação simbólica, viemos cá com as nossas equipas."



O presidente do clube arsenalista espera que os adeptos tenham "sempre a mesma paixão, nos momentos bons e nos maus" da equipa.



"Agora é que Bruno de Carvalho vai dizer que sou agricultor." Foi com sorrisos que a frase foi dita esta segunda-feira por António Salvador, presidente do clube arsenalista, na altura em que plantava uma árvore a propósito da campanha de reflorestação do 'Projeto Homem' (Cáritas) e no âmbito do Sp. Braga solidário.O presidente do Sp. Braga não quis fazer grandes comentários sobre suspensão por 75 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina pelas críticas feitas à arbitragem do jogo com o Sporting mas referiu que o clube faz do respeito pelos outros um dos seus princípios.

Autor: José Mário