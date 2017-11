O Sp. Braga vai receber o Hoffenheim com parte do estádio encerrado, devido a um castigo da UEFA, que considerou que os adeptos minhotos tiveram um comportamento racista no último encontro da competição, diante do Ludogorets. À partida para a Bulgária, António Salvador abordou a situação e referiu que a decisão do organismo que gere o futebol europeu não foi bem um castigo e que tudo não passou de uma espécie de equívoco.

"Os nossos adeptos não são racistas. A UEFA foi longe de mais no que nos tentou acusar. Os nossos adeptos sempre souberam respeitar jogadores de várias etnias; um dos melhores jogadores de sempre do Sp. Braga, o Alan, é de cor. Estamos ao lado dos adeptos, na defesa do nosso clube e foi isso que fizemos ver à UEFA. Perceberam que tudo foi um equívoco. Vamos fazer campanha contra o racismo. Acho que não houve nada de anormal no último jogo. A UEFA não nos castigou. Houve, sim, um entendimento para promover o fair play", referiu o presidente dos minhotos antes de partir com a comitiva rumo à Bulgária.





