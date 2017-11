Continuar a ler

"Primeiro, por causa do nome do VAR. Não está em causa a qualidade do árbitro Rui Costa, mas o facto de estar condicionado para este jogo, em função da sua última arbitragem, aqui em casa do Sporting. Não preciso lembrar, que vocês sabem... Só por aí estaria condicionado para este jogo"



"Depois pergunto a quem nomeia, como é possível nomear o mesmo árbitro, na mesma época, ao fim de dez jornadas, para os três jogos com os grandes? Não há mais árbitros? Só há o Carlos Xistra para os jogos do Braga com os grandes? Todos sabemos como foi o jogo da Luz, com um golo que nos foi invalidado... Por isso não percebo esta nomeação"



"Viram o que aconteceu. O golo infelizmente foi invalidado pelo árbitro antes de a bola entra. O VAR não atua. Depois há um penálti sobre o Danilo na primeira parte, com o jogo em 0-0. Nem vou falar no critério dos cartões... Por último, quando se dá o penálti que dá o empate ao Sporting, todos viram que nessa jogada há uma falta antes sobre o Ricardo Ferreira, cometida pelo Doumbia, que salta, mete-lhe o braço e o impede de também saltar. São erros duplos, da equipa de arbitragem e do VAR. Por isso é preciso começar a pensar de facto se estas ferramentas têm critérios iguais para todos ou se só funcionam em alguns jogos" "Primeiro, por causa do nome do VAR. Não está em causa a qualidade do árbitro Rui Costa, mas o facto de estar condicionado para este jogo, em função da sua última arbitragem, aqui em casa do Sporting. Não preciso lembrar, que vocês sabem... Só por aí estaria condicionado para este jogo""Depois pergunto a quem nomeia, como é possível nomear o mesmo árbitro, na mesma época, ao fim de dez jornadas, para os três jogos com os grandes? Não há mais árbitros? Só há o Carlos Xistra para os jogos do Braga com os grandes? Todos sabemos como foi o jogo da Luz, com um golo que nos foi invalidado... Por isso não percebo esta nomeação""Viram o que aconteceu. O golo infelizmente foi invalidado pelo árbitro antes de a bola entra. O VAR não atua. Depois há um penálti sobre o Danilo na primeira parte, com o jogo em 0-0. Nem vou falar no critério dos cartões... Por último, quando se dá o penálti que dá o empate ao Sporting, todos viram que nessa jogada há uma falta antes sobre o Ricardo Ferreira, cometida pelo Doumbia, que salta, mete-lhe o braço e o impede de também saltar. São erros duplos, da equipa de arbitragem e do VAR. Por isso é preciso começar a pensar de facto se estas ferramentas têm critérios iguais para todos ou se só funcionam em alguns jogos"

Fransérgio marcou em Alvalade, mas o árbitro anulou...

Coates derrubou Danilo na área e Dyego Sousa não perdoou

Ricardo Horta cometeu penálti e Bruno Fernandes salvou o leão

Ao contrário do habitual, não foi Abel Ferreira a surgir na sala de conferências de imprensa de Alvalade para analisar o encontro com o Sportin. Ao invés surgiu António Salvador, para fazer uma declaração na qual visou as nomeações para o encontro entre os minhotos e os leões - que terminou num empate a dois -, tanto do árbitro principal e da sua equipa e também do VAR (Rui Costa)."Dizer que o Braga não tem por hábito comentar nomeação de árbitros para jogos nem para o VAR. Mas estas nomeações, quando saíram, ficamos apreensivos. Infelizmente veio a verificar-se isso no final do jogo..."

Autor: Fábio Lima