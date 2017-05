Continuar a ler

"O Raúl é um dos grandes centrais do nosso campeonato, um dos melhores, e nós queremos sempre os melhores e ele poderá, de facto, vir a ser jogador do Sporting Braga", afirmou o presidente dos minhotos, à margem de mais uma iniciativa de campanha, após visita à Academia Synergia, em Braga.O defesa central será o terceiro reforço proveniente dos insulares, depois de garantidas as contratações de Fransérgio e Dyego Sousa.António Salvador lembrou a promessa aos sócios de que o Sporting Braga "vai fazer uma grande equipa para o ano"."Uma equipa de jogadores preparados para integrar o nosso plantel, juntamente com as nossas maiores valias da nossa formação e da nossa equipa B. Os sócios conhecem-me e sabem que, sempre depois de uma época menos boa, aparecemos em grande e para o ano vai ser assim", disse.A contratação de Custódio para treinador adjunto da equipa B mereceu reparos de António Pedro Peixoto, que considerou que devia ser anunciada depois das eleições, mas António Salvador defendeu que a próxima época tem que ser preparada."O Sporting Braga não pode parar, há uma época para ser preparada pela SAD e as eleições são para o clube. Independentemente desta época menos boa, estamo-nos a preparar para regressarmos em grande e em força e estas contratações, nomeadamente a do Custódio, já estava pensada há muito tempo e este foi o momento ideal para ele regressar a casa", afirmou.As eleições do Sporting Braga vão decorrer no dia 27 de maio.O candidato António Pedro Peixoto ainda não o revelou, mas hoje António Salvador disse que o diretor desportivo do seu adversário será Dito, atual treinador do Famalicão e antigo jogador dos 'arsenalistas'."Toda a gente sabe que o seu diretor desportivo é o Dito, mas era importante perceber se, como 'expert' no direito desportivo, foi ele quem fez o contrato do Dito para o Famalicão e se tem alguma [relação de] trabalho com o Famalicão nessa questão dos contratos", perguntou.Salvador deixou implícita uma crítica a António Pedro Peixoto por "ser candidato à presidência do Sporting de Braga e continuar a fazer contratos com outros clubes e jogadores".