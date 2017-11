AS - As máquinas de comunicação só são fortes porque contam com a colaboração dos media. Você vê mais algum país onde isto aconteça? Acha normal que não haja um órgão nacional numa conferência do treinador do Aves, mas que as redações vão a correr se um diretor de comunicação levantar um dedo? Tenho de ser muito frontal nesta questão: os diretores de comunicação são uma criação dos media, são parasitas dos media, porque se alimentam deles e vivem à sua custa.

Autores: Vítor Pinto e Jorge Barbosa