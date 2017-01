Continuar a ler

No final da reunião, António Marques, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, anunciou as conclusões tomadas."O presidente António Salvador, numa ótica da sua habitual linha de conduta, coerência e, sobretudo, grande transparência, resolveu convidar para uma reunião os órgãos sociais do clube e da SAD. Foi uma reunião de cortesia para trocarmos impressões sobre alguns dos grandes projetos que estão e vão acontecer e para nos dizer que, numa ótica do cumprimento integral da lei, pediu ao presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD para a realização de eleições da SAD no dia 24 de fevereiro", anunciou António Marques.António Salvador vai apresentar uma lista às eleições da SAD de 24 de fevereiro, ao mesmo tempo que será candidato à presidência do clube em maio. No caso de perder este ato eleitoral, anunciou durante a reunião, irá colocar o seu lugar na SAD à disposição."O presidente também nos deixou muito tranquilos - e a mim em particular - quando anunciou a sua disponibilidade para, em maio próximo, se recandidatar às eleições do clube", prosseguiu o presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD. "E disse outra coisa que também não é vulgar nos dias de hoje, mas de uma nobreza e um comportamento que revela a forma como tem estado ao serviço do clube: se por acaso surgir outro candidato e não vencer as eleições em maio, porá o seu lugar à disposição na SAD".Mas não foi só de eleições que se falou nessa reunião. António Salvador garantiu que quer terminar a construção da academia e do pavilhão multi-usos do Sp. Braga durante o seu mandato, revelou António Marques, que acolhe e aplaude a sua recandidatura ao clube em maio."Foi uma reunião neste termos, para falar da SAD e do clube, mas sobretudo de um outro tema importante: a vontade que António Salvador revela neste projeto de grande ambição que é a conclusão e o pagamento da Academia e do pavilhão multi-usos no seu mandato. Por isso, estamos tranquilos e aplaudimos a sua intenção de se recandidatar ao clube em maio".