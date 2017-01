Continuar a ler

Ainda hoje será celebrada uma eucaristia na capela do Cemitério Monte d’Arcos e posterior romagem às campas dos sócios fundadores e recentemente falecidos.



O programa do 96º aniversário prossegue no sábado de manhã, com a entrega das medalhas do clube aos sócios que completam 25 e 50 anos de filiação, e termina na segunda-feira à noite, à margem da segunda edição da ‘Gala Guerreiros do Minho’. Ainda hoje será celebrada uma eucaristia na capela do Cemitério Monte d’Arcos e posterior romagem às campas dos sócios fundadores e recentemente falecidos.O programa do 96º aniversário prossegue no sábado de manhã, com a entrega das medalhas do clube aos sócios que completam 25 e 50 anos de filiação, e termina na segunda-feira à noite, à margem da segunda edição da ‘Gala Guerreiros do Minho’.

O Sp. Braga celebra esta quinta-feira o seu 96.º aniversário e esta manhã deu início ao programa comemorativo, através do hastear da bandeira do clube no Estádio Municipal de Braga, momento protagonizado por António Salvador."Este é o momento para recordar os fundadores do clube, mulheres e homens que permitiram que este clube chegasse aos 96 anos com a pujança que está e com a história que criou. E desejo que continue a crescer: com pujança, credibilidade e afirmação desportiva e institucional. Que continuemos a crescer como temos crescido", resumiu o presidente do Sp. Braga, que mesmo não se alongando sobre o momento desportivo dos bracarenses deixou um aviso aos homens de Jorge Simão: "Conquista da Taça da Liga? Queremos ganhar todas as competições, pois este clube habituou-nos a isso. No entanto, primeiro temos o jogo de domingo com o V. Guimarães, que é muito importante. É um dérbi e temos de nos focar unicamente nessa partida para depois pensarmos nas restantes", concluiu o dirigente.

Autor: José Mário