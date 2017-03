António Salvador recusou-se a confirmar Jorge Simão como treinador do Sp. Braga na próxima época. À chegada à Gala Quinas de Ouro, da FPF, o presidente dos minhotos assumiu que o clube está a preparar 2017/18, mas foi vago quando lhe perguntaram sobre o técnico. "Vai certamente orientar a equipa já no próximo jogo, depois no outro, depois no outro", afirmou.

Sobre a temporada, assumiu que "desde janeiro que o Sp. Braga está a preparar a próxima época, nomeadamente com algumas contratações que já são públicas". "Mau seria que um clube como o Sp. Braga não estivesse a preparar a época seguinte", justificou.

Sobre a luta pelo título, em que o Sp. Braga pode ter ainda um papel decisivo pois vai receber o FC Porto, Salvador sublinhou que "não é num jogo ou numa jornada que se decide um campeonato". "Faltam oito jornadas, quem for mais consistente nestas oito jornadas será campeão", vincou.

Autor: Sérgio Krithinas