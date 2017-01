Continuar a ler

António Salvador destacou que a equipa está "na luta no campeonato e nas meias-finais da Taça da Liga", esperando chegar à final desta competição e voltar a conquistá-la, como aconteceu em 2012/13. "O terceiro lugar [no campeonato] neste momento não quer dizer nada: faremos tudo para vencer cada jogo, mas esta é uma maratona de 34 jornadas", disse.Sobre Assis, revelou ter tido uma reunião com o empresário do médio brasileiro do Desportivo de Chaves, mas "da noite para o dia tudo mudou". "O futebol tem destas surpresas, mas o Braga está preparado e dá-se bem com todos os clubes", afirmou.O treinador Jorge Simão frisou que a cerimónia é um sinal de "vitalidade e grandeza" do Sporting de Braga e, sobre o jogo da Taça da Liga de quarta-feira, notou que é "absolutamente decisivo porque é a eliminar" e mostrou a vontade do Braga estar na final e, depois, ganhar a prova.Também presente na gala esteve o antecessor Paulo Fonseca, atual técnico dos ucranianos do Shakthar Donetsk e que, ao serviço dos minhotos, conquistou a Taça de Portugal na última época. "Foi uma época marcante que se ficou a dever sobretudo ao coletivo e a uma estrutura muito forte. Os jogadores que tive foram grandes profissionais e foram os grandes obreiros desse ano marcante", afirmou.O presidente da câmara de Braga destacou a relação quase centenária entre o clube e a cidade e a "satisfação" pelo "regresso às grandes conquistas" do Sporting de Braga. Frisou a construção da futura academia do clube como pilar do crescimento do clube e disse esperar que a equipa de futebol encare o jogo com o Setúbal "com humildade e responsabilidade" de forma a estar na final.Numa cerimónia onde marcaram presença várias personalidades do desporto português em geral e do futebol em particular, destaque para os presidentes da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença e Fernando Gomes, respetivamente.