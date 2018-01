"Vão ter de contar connosco!" Mesmo na noite da Gala Legião de Ouro, António Salvador repetiu uma das suas frases mais fortes . O presidente do Sp. Braga continua a sonhar alto e promete não desarmar nas suas lutas. "Os adeptos do nosso clube não se resignam. É com esta mentalidade que temos trilhado este caminho que é histórico e é assim que venceremos no futuro. E por isso vos pergunto: que Sp. Braga querem? Pergunto-vos: estão satisfeitos? Eu não estou. Quero mais. Peço que me deem a força, a coragem e o ânimo para construir um Sp. Braga muito maior e muito mais vencedor. Para vencermos, não nos basta sermos melhores. Temos de ser muito melhores. Não nos desviaremos de uma única batalha", afirmou António Salvador, indo ainda mais direto ao assunto: "Enfrentaremos quem tivermos de enfrentar para que o desporto português deixe de viver na tirania que o sufoca há décadas. Estamos a exigir uma mudança estrutural no futebol português. Para que nada seja como dantes. Para que deixemos de prestar vassalagem a uma elite e passemos a competir em condições mais justas."

Guerras à parte, o presidente também sabe que tem de formar grandes jogadores e montar equipas fortes, destacando a importância da segunda fase da Cidade Desportiva como uma "revolução" e prosseguiu com uma novidade. "Já negociámos a aquisição de terrenos que nos permitam alargar o Centro de Formação da Cidade Desportiva. Estou certo que a Câmara permitirá que avance o mais depressa possível. Da nossa parte, estamos prontos", vincou, dirigindo-se ao autarca Ricardo Rio, que foi agraciado com o troféu Guerreiro de Honra e Mérito.

Quantos aos premiados, o maior destaque coube a Vukcevic, designado Futebolista do Ano. "Estou muito feliz e orgulhoso por receber este prémio. O Sp. Braga vai ficar para sempre no meu coração", referiu o montenegrino. O Jovem Atleta do Ano foi a promessa da formação, Trincão, e o Dirigente do Ano o ex-central e responsável da formação, Hugo Vieira.

Autor: José Mário