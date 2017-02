Continuar a ler

Numa AG eleitoral com 61,29 por cento da estrutura acionista representada, foi votado por unanimidade o novo conselho de administração, que passa de cinco para sete elementos, sendo a novidade a integração dos vogais Joaquim Baptista da Costa e João Carvalho.Estes dois novos elementos juntam-se a António Salvador (presidente), Gaspar Borges, Hernâni Portovedo, Manuel Rodrigues e Paulo Resende (também vogais), que transitam da anterior equipa."[A proposta ter sido aceite por unanimidade] É algo que nos deixa muito confortáveis e satisfeitos. É sinal de aprovação", afirmou no final António Marques, que continua no cargo.Questionado sobre o tema, o dirigente revelou que foi uma sociedade de investimentos com sede no Reino Unido (Londres), a 'Sundown Investments Limited', que adquiriu as 200.335 ações da SAD minhota colocadas à venda pela autarquia bracarense em outubro de 2016."[A empresa] Cumpriu todas as formalidades que haveria de cumprir. Estiveram [hoje] aqui representados" e votaram favoravelmente a proposta da continuidade de António Salvador como presidente da SAD, afirmou.António Marques detalhou que "foi a corretora Perching Limited que fez a aquisição dessas ações: é uma sociedade de investimentos com os registos corretamente feitos. Não conheço as pessoas e há detalhes do que se passou ali dentro que não estou autorizado" a tornar públicos, mas "os regulamentos e regras foram cumpridos e as 200.335 ações estão bem entregues. Não há polémica nenhuma", frisou.Com essa aquisição, a 'Sundown Investments Limited' tornou-se no terceiro maior acionista da SAD 'arsenalista' com 17 por cento, atrás do Sporting de Braga (34 por cento) e da Sportinveste, de Joaquim Oliveira (20 por cento).Em maio, ainda sem data marcada, terão lugar as eleições do clube e aí António Salvador terá a concorrência do advogado bracarense António Pedro Peixoto, mais conhecido por 'Pli', antigo guarda-redes da equipa de futsal dos 'arsenalistas'.