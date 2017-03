Ariedo Braida, diretor do Barcelona para o mercado internacional, esteve anteontem na Nazaré a observar ao vivo Pedro Neto, durante o embate entre as seleções sub-17 de Portugal e Espanha, que terminou com a vitória por 2-0 dos castelhanos.

Tal como Record deu conta na sua edição de ontem, o emblema catalão está muito interessado em contratar o extremo sub-17 do Sp. Braga e, como se comprova pela fotografia em baixo a que o nosso jornal teve acesso, está a acompanhar de perto a evolução do jogador. A presença de Braida na partida é um sinal claro de que os culés pretendem encerrar este dossiê o mais brevemente possível.

