A expulsão de Emiliano Velázquez colocou mais um problema central para Jorge Simão resolver na meia-final da Taça CTT e a solução passará certamente pela dupla que resta no plantel: Artur Jorge e Rosic.

Os centrais destinados a defrontar amanhã o V. Setúbal são de recurso, mas não se trata propriamente de uma dupla virgem, bem pelo contrário, pois Artur Jorge e Rosic já alinharam juntos em cinco jogos esta época, começando curiosamente na receção aos sadinos para a 6ª jornada do campeonato, em que os minhotos venceram por 2-1. Chamado a intervir precisamente no jogo anterior, em pleno Estádio da Luz, Artur Jorge rendeu o lesionado André Pinto, aos 72 minutos, e colocou-se ao lado de Rosic no primeiro momento da temporada em que a dupla ficou junta e não teve sucesso, pois o Benfica ainda viria marcar mais dois golos, com o próprio central sérvio a descontar para 3-1 perto do fim.

Seguiu-se o jogo da Liga Europa, em Lviv, com o Shakhtar, com nova derrota por 2-0 e um empate a uma bola em Arouca, para o campeonato. A mesma dupla voltou a não conseguir melhor do que uma derrota, no Marítimo, na 10ª jornada da Liga, vencendo depois o Santa Clara, na Taça de Portugal. Certo é que Artur Jorge (22 anos) e Rosic (23 anos) formam uma dupla d e centrais bem jovem numa fase em que Ricardo Ferreira continua a recuperar de uma lesão muscular, desde o dia 2 de janeiro e, ao que tudo indica, ainda não vai recuperar para a Taça CTT. Além disso, convém não esquecer que André Pinto se encontra definitivamente fora da equação.



Castigado Velázquez entra nos planos



Emiliano Velázquez provocou à sua maneira este novo dilema central em Braga, pois o uruguaio fez-se literalmente expulsar no dérbi do Minho devido a protestos, mas o seu comportamento não foi motivo para repreensão interna. O defesa-central, de resto, deverá mesmo ser convocado para a viagem até ao Algarve, uma vez que voltará a estar disponível para Jorge Simão no caso de uma eventual e possível final da Taça CTT, a disputar no domingo. Em relação ao jogo de amanhã, o treinador deve ainda chamar Bruno Wilson, central da equipa B.

Autor: António Mendes