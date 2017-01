Continuar a ler

O Sporting de Braga, vencedor da prova em 2012/13, qualificou-se para a final na terça-feira, depois de vencer o Vitória de Setúbal, por 3-0.O Moreirense, que nunca tinha estado numa final de uma competição nacional, afastou na quarta-feira o detentor do troféu, o Benfica, vencendo por 3-1.

Artur Soares Dias, da Associação do Porto, vai arbitrar no domingo a final da Taça da Liga, entre Sp. Braga e Moreirense, anunciou esta sexta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.No Estádio Algarve, o juiz portuense vai ser auxiliado por Rui Licínio e Nuno Pereira, com Hélder Malheiro e Luís Ferreira a serem os árbitros adicionais, sendo que João Silva será o quarto árbitro.