Até pelo forte investimento realizado pela SAD arsenalista na contratação destes dois jogadores – o brasileiro custou 1,250 milhões de euros e Bakic cerca de 1 milhão de euros – era importante que ambos fizessem bem mais na segunda metade da temporada. A decisão está, agora, do lado dos médios e também dos clubes que pretendam contar com os seus serviços ao suportar parte do vencimento.



Para além dos resultados, Abel Ferreira tem outra missão para esta temporada: valorizar os ativos da SAD. O treinador tem conseguido conciliar duas das principais metas traçadas pelo presidente, mas, como em tudo, há exceções. Assis e Bakic não têm sido opção e podem sair em janeiro para dar continuidade ao futebol que os levou até ao Minho.Os dois médios já foram informados de que podem procurar clube se entenderem que o melhor para a sua carreira é sair, durante meia época, para atuar com regularidade. Assis, de 27 anos, foi apenas convocado para a Taça CTT em setembro e um mês e meio depois jogaria 25 minutos diante do São Martinho para a Taça de Portugal. O cenário de Bakic é ainda mais desolador: o montenegrino, de 24 anos, nem sequer se sentou no banco e tem sido fustigado por algumas lesões.

Autor: Ricardo Vasconcelos