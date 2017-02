Continuar a ler

O médio Assis também está de volta às opções do técnico, após ter falhado a deslocação ao Bessa (1-1 com Boavista) devido a castigo, ficando de fora Martínez, por opção, tal como Vukcevic, castigado, e os outros lesionados Velázquez, Mauro, Wilson Eduardo e Hassan.



Sporting de Braga, quarto classificado com 38 pontos, e Benfica, segundo com 51, defrontam-se no domingo, às 20h15, no Estádio Municipal de Braga, numa partida que vai ser arbitrada por Tiago Martins, da associação de Lisboa.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus e Marafona;



Defesas: Paulinho, Artur Jorge, Marcelo Goiano, Rosic, Ricardo Ferreira e Djavan;



Médios: Assis, Battaglia e Gamboa;



O treinador do Sporting Braga, Jorge Simão, convocou este sábado Assis e Djavan para a receção ao Benfica, no domingo, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS, mas não pode contar com Baiano, lesionado.O defesa-direito está a contas com uma lesão nos isquiotibiais da perna direita e falha o encontro com o Benfica, ao contrário de Djavan, o compatriota que joga no outro lado da defesa e que está de regresso aos eleitos após ausência devido a lesão.

Autor: Lusa