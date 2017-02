Jorge Simão bate palmas à disponibilidade de Assis, depois de ter cumprido castigo no Bessa. O regresso do brasileiro é essencial para a equipa voltar a ganhar estabilidade no meio-campo, um ponto fulcral na estratégia de jogo do treinador e na tentativa de equilíbrio de forças com os médios encarnados. A visita do Benfica de domingo será, por isso, um duro teste à resistência e, acima de tudo, resiliência da dupla de médios que o técnico fez tanta questão de resgatar de Chaves, onde Assis e Battaglia fizeram muito sentido e foram determinantes para a boa campanha flaviense na primeira fase da temporada.

Não é por mero acaso que Jorge Simão fez muita força para ter os dois médios consigo em Braga, ao ponto de ter anuído à profunda remodelação do quadro de jogadores para o sector durante a reabertura do mercado de inverno. Como se sabe, saíram Xeka, Pedro Tiba e Bakic, sendo que os dois primeiros até começaram por ser opção de Jorge Simão no início do seu reinado em Braga.

A primeira dupla do miolo que o treinador apresentou, aliás, foi Vukcevic e Xeka na vitória sobre o Moreirense, sendo que Battaglia assumiu protagonismo logo a seguir e foi sempre opção nos três jogos seguintes junto de Xeka. Mas no jogo de Vila do Conde, o argentino teve de cumprir castigo e abriu lugar à estreia de Assis, com Vukcevic ao lado. As coisas não correram bem, como se sabe, pois o montenegrino foi expulso e cumpre agora o terceiro jogo de castigo, pelo que só no empate caseiro com o Estoril é que Battaglia e Assis reeditaram a dupla de sucesso em Chaves, mas aqui com um empate agridoce. No último jogo, no Bessa, acabou por ser Gamboa a render o castigado Assis e também sem resultados práticos, pelo que a batalha que se segue é mesmo o teste mais sério à dupla predileta!

Autor: António Mendes