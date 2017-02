Continuar a ler

Para o médio brasileiro, de 26 anos, o Sp. Braga não "foi eficaz nesses jogos", mas "as coisas estão a sair naturalmente e com tranquilidade"."Pressionados? Nós cobramo-nos muito, porque sabemos do nosso valor, jogámos bem nesses jogos, mas, infelizmente, não vencemos, mas vamos continuar a trabalhar", garantiu.Questionado sobre se o objetivo agora, a seis pontos do terceiro lugar, o Sporting, e com mais dois que o quinto, o Vitória de Guimarães, é consolidar o quarto lugar, frisou que "o plano está traçado: são os 65 pontos"."O nosso objetivo é vencer os jogos e no final vamos ver", disse numa entrevista rápida antes do treino de hoje.Sobre a última partida, em casa, com o Benfica (derrota por 1-0), disse ter sido "um jogo bem disputado" que o Braga dominou."Eles fizeram o golo na oportunidade que tiveram, numa jogada individual, nós fizemos uma grande partida, dominámos praticamente o jogo todo, mas não concretizámos as oportunidades que tivemos", lamentou.Reforço de inverno, proveniente do Desportivo de Chaves, Assis foi também alvo do FC Porto, mas acabou por vir para Braga."Decidi vir trabalhar para o Braga por causa do esforço da direção e da equipa técnica para me terem. Estou muito feliz aqui e espero contribuir para poder termos sucesso", disse.