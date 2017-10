Continuar a ler

"Para estas competições importantes sente-se sempre alguma ansiedade, mas a equipa está muito confiante", começou por dizer o guarda-redes, que considera que a equipa calhou "num grupo muito complicado", sendo a estreia frente aos ucranianos do Kherson. "No Sporting não há outra possibilidade a não ser pensar em vitórias. Nem sempre é possível ganhar, mas vamos fazer o nosso melhor para que isso aconteça", garantiu, confidenciando que o 1º lugar é a grande meta.



Arsenalistas a caminho



O Sp. Braga partiu esta madrugada (cerca das 3 da manhã) para a Eslovénia, onde vai estrear-se na UEFA Futsal Cup e logo frente ao campeão europeu, Inter Movistar. João Marques e Vítor Hugo ficaram de fora por lesão.



É já amanhã que arranca a caminhada nacional na UEFA Futsal Cup, este ano com dois representantes: o campeão nacional, Sporting, e o ‘vice’, Sp. Braga. A entrada das duas equipas nacionais é uma das novidades desta edição da prova, que a partir da próxima época será denominada de Futsal Champions League.Os leões, sem Cardinal nem Divanei (lesionou-se no dérbi do passado sábado), já se treinaram ontem na Sérvia e após a sessão Marcão confidenciou, à Sporting TV, que só pensa em jogar.

Autores: Cláudia Marques e José Mário