Abel Ferreira afinou a máquina de uma maneira que o ataque do Sp. Braga parece imparável, chegando a esta nova paragem para os jogos das seleções com uma média de ‘grande’ clube: são 30 golos nos 16 jogos oficiais da temporada, o que dá quase 2 por cada jogo, mais precisamente 1,87!

Neste momento, aliás, apenas o FC Porto apresenta melhor média do que os arsenalistas no que diz respeito à arte de fazer golos. Os dragões já marcaram 23 em apenas 10 jogos, o que dá a média de 2,3 golos por jogo.

Melhor do que leões e águias

Tendo o expoente máximo no último jogo, com os 6-0 ao Estoril e a maior goleada da Liga até ao momento, o ataque dos minhotos chega ao ponto de ser melhor do que, por exemplo, Sporting e Benfica em termos absolutos.

Os bracarenses têm mais jogos (16) do que leões (13) e águias (12), mas também uma média melhor. O Sporting marcou 24 golos, apresentando uma média de 1,84, muito perto da dos minhotos, enquanto o Benfica leva no pecúlio 21 golos e uma média de 1,75 por jogo.

Não é por acaso, enfim, que nenhum dos jogos do Sp. Braga em 2017/18 terminou com um nulo no marcador. Abel Ferreira assume a necessidade de ter uma equipa que jogue para a frente e com um futebol atrativo, algo que está, aos poucos, a conseguir, aliando essa vertente do espetáculo aos resultados, o que é sempre fundamental para qualquer projeto.