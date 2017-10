Continuar a ler

O notório salto de rendimento do ataque pode aqui fazer toda a diferença, sendo que os minhotos estão numa fase fulgurante no que toca à arte de marcar golos.



Com efeito, depois de um período sem grande veia goleadora, com seis golos em seis jogos (fase em que se incluem as derrotas em casa, frente ao FC Porto, e em Setúbal), nos últimos quatro jogos a equipa de Abel Ferreira conseguiu produzir 13 golos, elevando a média da época para quase dois por jogo: são já 33 golos em 17 partidas oficiais em todas as competições.



O Sp. Braga encara mais uma noite europeia com a noção da importância que a receção aos búlgaros do Ludogorets pode representar no desejado apuramento para a fase a eliminar da Liga Europa.Em caso de vitória, note-se, os bracarenses ficam praticamente com a passagem da fase de grupos garantida, assumindo as derradeiras três jornadas apenas com a necessidade de controlar a reação dos adversários.

Autor: António Mendes