O emblema de Santo Tirso milita no Campeonato de Portugal e está a viver dias especiais após o sorteio ter ditado um duelo contra o Sp. Braga. "Foi uma grande alegria. Queríamos fazer algo giro na Taça e nada melhor do que defrontar uma grande equipa. Realmente só é pena o jogo não dar na televisão… Mesmo assim, será uma oportunidade única para muitos jovens do São Martinho mostrarem o seu futebol. Vamos com tudo para esse jogo!", assegura o lateral.Rui Orlando, antigo jogador de Moreirense e Académica, é o treinador do São Martinho e nada alterou na preparação da equipa: "Nesse aspeto, foi tudo tranquilo. Mantivemos o número de treinos e fizemos a análise do adversário como fazemos com os do nosso campeonato. Ele apenas nos pediu para darmos o máximo… Temos de ser uma equipa agressiva, com espírito de sacrífico e paciente. Temos as nossas armas, mas vamos defrontar uma equipa com muita qualidade, independentemente dos jogadores que forem chamados ao onze."Chiquinho está com 24 anos e há nove viveu um dos pontos mais altos da carreira, curiosamente na Taça de Portugal: "É verdade. Eu tinha apenas 15 anos e já jogava nos seniores do Aliados de Lordelo. Eliminámos o Leixões, que estava a fazer uma época incrível na 1.ª Liga, ganhou ao FC Porto no Dragão e andou nos primeiros lugares do campeonato. Era fantástico voltar a eliminar um grande."