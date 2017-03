Um mês depois do fecho de mercado, Jorge Simão recebeu um ‘reforço’ de peso. Hassan está recuperado de lesão e já se encontra com ritmo para ser opção diante do Arouca. A equipa precisa de golos e o avançado até é uma espécie de talismã nesta época, pois nos 13 jogos que realizou na Liga a equipa venceu 11 e perdeu apenas na Luz e no Dragão.Vitórias é algo que tem escasseado desde que Jorge Simão chegou ao Minho e muito desse insucesso também se deve à ineficácia dos homens da frente. Rui Fonte tem sido titular indiscutível, mas bisou apenas contra o Tondela e já leva seis partidas completas sem qualquer golo. Stojiljkovic marcou no Bessa e ficou em branco diante de Benfica e V. Setúbal.Com Hassan recuperado de uma lesão contraída há cerca de um mês, os arsenalistas ganham um avançado que gosta de ter bola e permite um futebol mais apoiado. Ainda há quatro dias, o egípcio utilizou as redes sociais para anunciar que o regresso à competição estava para breve e finalizou com um "Que saudades!" ao lado de uma fotografia a festejar um golo. Nesta época, foram apenas quatro os remates certeiros e também esse é um motivo para Hassan voltar mais motivado do que nunca. Ele que nas duas temporadas anteriores somou 30 golos.

Autor: Ricardo Vasconcelos