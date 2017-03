Continuar a ler

O Desportivo das Aves somou, assim, o sétimo encontro consecutivo sem vencer no campeonato secundário, seguindo, desde a 23.ª jornada, com cinco derrotas, duas delas no seu campo, e dois empates.Mesmo assim, o Aves mantém-se no segundo lugar, com 54 pontos, ainda com mais sete do que o terceiro e quarto classificados, o Benfica B e o Varzim, respetivamente, que, porém, têm menos um jogo. O Braga B é sétimo, com 41.No seu primeiro encontro caseiro, o técnico José Mota, que substituiu Ivo Vieira após a jornada 28, montou uma equipa que fez das transições rápidas defesa/ataque o seu principal trunfo.Foi o Braga, contudo, quem primeiro criou perigo, num lance em que Piqueti passou por Romaric, aos 11 minutos, mas não por Quim, que evitou o golo com uma defesa com os pés.Depois desse lance, o Aves mostrou-se mais perigoso e, aos 17 e 38 minutos, só não marcou porque Tiago Sá, um dos melhores homens em campo, fez duas grandes defesas.Quim também esteve em foco nos locais, quando corrigiu um erro monumental de Hackmam, ao deter um remate de Leandro, já na reta final a primeira parte.No segundo tempo, o Aves foi mais forte do que o Braga B, mas, apesar disso, viu-se a perder, aos 73 minutos, devido a um grande golo de Ruben Alves, que pouco antes substituíra Xadas.José Mota decidiu, então, trocar um defesa (Hackmam) por um atacante (Theo Mendy) e o Aves tornou-se mais pressionante e empatou, aos 82 minutos, por Pedró.Ainda antes do final, Caetano, outro suplente lançado pelo técnico dos locais, acertou no poste esquerdo da baliza do Braga B.Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.Ao intervalo: 0-00-1, Ruben Alves, 73'1-1, Pedró, 82'Quim, Hackman (Theo Mendy, 76'), Tiago Valente, Romaric, Nélson Pedroso, Luís Alberto (Caetano, 71'), Erivaldo (Zé Tiago, 59'), Tarcísio, Pedró, Balogun e GuedesRafa, Zé Tiago, Renato Reis, Ericson, Caetano, Bruno Alves e Theo MendyJosé MotaTiago Sá, Anthony D'Alberto, Bruno Wilson, Inácio, Thales, Didi, Jordão, Piqueti (Ogana, 60'), Xadas (Ruben Alves, 71'), Simão e Leandro (Loum, 77')Tiago Pereira, Ogana, Loum, Edelino Ié, Trincão, Rúben Alves e QueirósAbel FerreiraHélder Malheiro (AF Lisboa)Cartão amarelo para Bruno Wilson (28'), Nelson Pedroso (89') e Inácio (90')Cerca de 800 espetadores