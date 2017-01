No Sp. Braga a saga das indisponibilidades não morreu com José Peseiro e prossegue com Jorge Simão. O novo técnico do Sp. Braga vai ter, por isso, mais uma vez de apelar ao seu sentido de improvisação e Baiano deverá surgir no lado esquerdo da defesa, face às lesão de última hora de Marcelo Goiano, e que se juntou à de Djavan, os dois laterais-esquerdos do plantel.

Para Baiano, um dos ‘veteranos’ da equipa, o jogo pode assinalar o seu regresso à competição após um hiato de três jogos por opção de Jorge Simão, treinador que o preteriu desde o momento em que pôde contar com Paulinho, resgatado por sua vontade ao Chaves.

