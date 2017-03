Continuar a ler

Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e Belenenses, 10.º, com 32, defrontam-se às 16:00 de sábado, no Estádio do Restelo, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Matheus e Marafona.



- Defesas: Baiano, Artur Jorge, Marcelo Goiano, Rosic, Djavan e Velázquez.



- Médios: Assis, Vukcevic e Gamboa.



- Avançados: Fede Cartabia, Ricardo Horta, Alan, Rui Fonte, Stojiljkovic, Pedro Santos e Rodrigo Pinho. Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e Belenenses, 10.º, com 32, defrontam-se às 16:00 de sábado, no Estádio do Restelo, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.Matheus e Marafona.Baiano, Artur Jorge, Marcelo Goiano, Rosic, Djavan e Velázquez.Assis, Vukcevic e Gamboa.Fede Cartabia, Ricardo Horta, Alan, Rui Fonte, Stojiljkovic, Pedro Santos e Rodrigo Pinho.

O treinador do Sp. Braga, Jorge Simão, convocou Baiano e Velázquez para a deslocação ao reduto do Belenenses, sábado, da 26.ª jornada da Liga NOS. O defesa direito Baiano deve regressar diretamente para o onze, em virtude da ausência de Paulinho, castigado, e Velázquez pode substituir Artur Jorge e fazer dupla com Rosic no eixo defensivo.O técnico não pode contar com Wilson Eduardo, que foi convocado para o último jogo (Chaves), mas nem sequer se sentou no banco, porque teve uma recaída da lesão que o afastara das últimas partidas. O avançado juntou-se a Mauro, Ricardo Ferreira, Battaglia e Hassan no lote dos lesionados.

Autor: Lusa