Depois de ter como parceiro Paulinho no jogo de Marselha, Dyego jogou com Wilson Eduardo ao seu lado no dérbi minhoto, saindo aos 18 minutos, pouco depois de se ter lesionado precisamente no lance em que abriu o marcador.Recorde-se que Hassan foi o escolhido para render o brasileiro em pleno dérbi minhoto e pode muito bem ser o egípcio, que até marcou 1 golo em Guimarães, o escolhido para o jogo desta 5.ª feira, na 2.ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas Paulinho, até por não ter entrado no dérbi do último domingo, também entra obviamente nesta equação, sendo certo que Abel Ferreira tem mais opções para formar a dupla de ataque que vai alinhar frente aos gauleses.Assumindo uma linha coerente de gestão cuidada de recursos humanos neste micro ciclo de 3 jogos no espaço de uma semana, Abel Ferreira vai certamente promover mais alterações na equipa que receberá o Marselha e tentará fazer história, procurando virar do avesso uma eliminatória que neste momento parece irremediavelmente perdida, depois do desaire de 3-0 no Vélodrome no confronto da 1.ª mão.Registe-se que de Marselha para Guimarães, o treinador mudou, nada mais nada menos, seis elementos no onze, promovendo o regresso à defesa de Goiano, Raúl Silva e Jefferson e dando oportunidade aos irmãos Horta e a Wilson Eduardo. Para o reencontro com os franceses, é natural que alguma destas unidades volte a ser motivo de gestão, até porque a receção ao Tondela é quatro dias depois.