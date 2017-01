Marko Bakic vai representar os espanhóis do Alcorcón até final desta temporada por empréstimo do Sp. Braga. O médio montenegrino irá assim reencontrar o treinador Julio Velázquez, com quem trabalhou no Belenenses e que fez questão de voltar a contar com ele.

Contratado no início da temporada à Fiorentina, Bakic somou 9 jogos pelo Sp. Braga. Irá agora jogar para a 2.ª Liga espanhola, assinando por um clube que ocupa o 13.º lugar da tabela.