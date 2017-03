Posle teske noci,sada se osjecam bolje.Mnogo mi znace poruke podrske koje ste mi uputili,hvala svima od srca! Vidimo se opet brzo na "poslu" ?? ‍?? Uma publicação compartilhada por Marko Bakic (@m_bakic_) em Mar 11, 2017 às 12:35 PST

O montenegrino Marko Bakic, que está no Alcorcón cedido pelo Sp. Braga até final da temporada, pregou um enorme susto a tudo e todos no duelo com o Elche, disputado na sexta-feira. À hora de jogo, o jogador de 23 anos chocou com violência com a cabeça no joelho de um adversário e caiu no relvado, chegando mesmo a perder os sentidos. Prontamente socorrido, foi transportado para o hospital, onde passou a noite em observação, tendo sido determinado que sofreu uma fratura do maxilar superior.Este sábado, depois de passar a noite na unidade hospital de Elche, recebeu alta e, em princípio, não terá necessidade de ser operado. De qualquer das formas, adianta a imprensa espanhola, Bakic deverá ser baixa para os próximos duelos do Alcorcón, até porque um eventual novo choque naquela zona pode ser problemático.Nas redes sociais, Bakic partilhou a foto que mostramos abaixo, numa publicação na qual o benfiquista Ljubomir Fejsa aproveitou para deixar uma mensagem de boa recuperação ao montenegrino.

Autor: Fábio Lima