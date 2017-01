Continuar a ler

Bakic e Rosic também falham o jogo da Madeira, o primeiro por opção, o segundo porque acusou fadiga muscular, juntando-se a Mauro e Stojiljkovic, que continuam a recuperar de lesões.



Velázquez e Pedro Santos já treinam sem limitações, mas ainda não foram chamados pelo técnico.



Sporting de Braga, terceiro classificado, com 32 pontos, e Nacional, 16.º, com 11, defrontam-se às 11h45 de sábado, no Estádio da Madeira, partida que será arbitrada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus e Marafona.



Defesas: Marcelo Goiano, Baiano, Djavan, André Pinto, Artur Jorge, Ricardo Ferreira.



Médios: Xeka, Battaglia, Pedro Tiba, Martínez.



O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, convocou esta sexta-feira Battaglia e Crislan para a deslocação ao terreno do Nacional, no sábado, da 16.ª jornada da Liga NOS.Os dois jogadores foram 'resgatados' de empréstimos ao Desportivo de Chaves e Tondela, respetivamente, e entram já no lote de convocados, sendo que o médio argentino pode mesmo estrear-se a titular dada a ausência de Vukcevic, castigado.

Autor: Lusa