Um dia depois de confessar a ansiedade pelo regresso a Chaves, onde foi estrela na primeira fase da temporada, Battaglia ficou fora do jogo de sábado devido a uma lesão muscular.

O médio argentino é um trunfo fora do baralho de Jorge Simão e, pela primeira vez, devido a um problema físico, mais propriamente uma lesão no músculo solear da perna direita. Battaglia ainda vai ser sujeito a vários exames esta sexta-feira, mas já é certa a sua ausência do confronto com os flavienses, em função da pouca margem temporal que existe, faltando perceber se a indisponibilidade do médio será ainda por mais jogos.

Trata-se de uma baixa de grande relevo para Jorge Simão, que apostou claramente no regresso de Battaglia a Braga, depois de o ter utilizado em Chaves em 18 jogos oficiais, sempre a tempo inteiro. O argentino só não jogou precisamente no jogo em Braga, da 1ª volta, por imperativos regulamentares, já que não podia ser utilizado pelos flavienses frente ao clube com quem tinha contrato.

Desde que voltou a Braga, de resto, Battaglia foi titular em 11 jogos, o último com um contributo especial para o regresso da equipa às vitórias, marcando o terceiro golo frente ao Arouca na jornada passada. Esta época, enfim, o argentino já foi utilizado por Simão em 29 jogos, acumulando todas as competições, seja no Chaves ou no Sp. Braga. Battaglia nunca foi substituído por Simão e marcou 5 golos, o que prova a sua utilidade na estratégia do treinador.

Assis e Paulinho estão garantidos

A não ser que aconteça alguma surpresa de última hora, como sucedeu com Battaglia, Assis e Paulinho estão garantidos no onze do Sp. Braga, carimbando o seu regresso a Chaves, onde evoluíram na primeira fase da época. O lateral português e o médio brasileiro têm um total de 26 jogos cada como titulares com Jorge Simão, sendo que o treinador só por uma vez substituiu um. Foi Assis, aos 110 minutos do jogo da Taça, contra o FC Porto, em Chaves.