O Sp. Braga chegou à paragem das seleções no melhor momento da temporada e Abel Ferreira, para sustentar a subida de nível da equipa, identificou a principal lacuna que tem de ser resolvida: a blindagem da baliza! Em 16 jogos oficiais, os arsenalistas só não consentiram tentos em duas ocasiões. Todavia, o rigor defensivo demonstrado contra o Estoril serviu de mote para que o ponto de viragem aconteça rapidamente.

O duelo da Taça de Portugal, contra o São Martinho, possui um nível de dificuldade controlado e que pode permitir a primeira sequência da época com a baliza inviolada. Ainda por cima, o encontro disputa-se nas Aves, precisamente o primeiro local onde o Sp. Braga travou na perfeição o ataque adversário em 2017/18, na altura perante o conjunto avense, embora o adversário desta vez seja o São Martinho.

No calendário dos comandados de Abel Ferreira, e depois do compromisso da Taça, seguem-se Ludogorets, Moreirense, V. Setúbal (Taça CTT), Chaves, outra vez o Ludogorets e depois a visita a Alvalade. Tudo até à próxima paragem do campeonato numa fase em que, depois de lançadas as bases sem dores de crescimento graves, o Sp. Braga pode começar a pensar subir degraus também na 1ª Liga, aproximando-se dos lugares do topo.

Os pontos perdidos até agora ocorreram nos duelos com Benfica e FC Porto, tendo a outra derrota, na deslocação a Setúbal, resultado de uma quebra de concentração que o técnico não quer ver repetida. Se, em paralelo, conseguir alcançar um patamar de maior eficiência defensiva, então as partidas poderão ser resolvidas com menos sobressaltos.

Nos últimos seis jogos, o único que não teve direito a festejo de uma vitória foi na Luz, na Taça CTT, ainda assim terminando com uma igualdade que deixa tudo em aberto numa prova que terá a ‘final four’ na Pedreira. Mesmo assim, e tendo que identificar pontos de evolução, facilmente Abel Ferreira descortina que os 18 golos sofridos em 16 jogos são demasiados e que o próximo ciclo tem de diminuir a permeabilidade.