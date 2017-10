Continuar a ler

O técnico não pode contar ainda, devido a lesão, com Marafona, Sequeira, Rosic, Bakic e Wilson Eduardo e chamou os mesmos 18 jogadores que tinha escolhido para o embate europeu.



Lista de convocados:



Guarda-redes: André Moreira e Matheus.



Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Bruno Viana e Jefferson.



Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira e André Horta.



O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, continua sem poder contar com Dyego Sousa, lesionado, e repetiu a última convocatória para a deslocação ao terreno do Moreirense, na segunda-feira, da 9.ª jornada da Liga (19 horas).O avançado brasileiro continua de fora depois de ter falhado o jogo da Liga Europa, na quinta-feira, que os bracarenses perderam em casa com o Ludogorets (2-0), porque ainda não recuperou de uma contusão na zona da anca.

Autor: Lusa