"A SC Braga SAD informa que foi notificada da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD) relativamente a factos ocorridos no jogo CD Aves SAD x SC Braga SAD, realizado a 20 de agosto de 2017 e a contar para a 3ª jornada da Liga NOS.



Contrariando a posição da própria Comissão de Instrutores, quer em sede de acusação, quer em sede de audiência disciplinar, entendeu o CD que os adeptos da SC Braga SAD adotaram um comportamento racista e que esta sociedade tolerou tal comportamento, consequentemente decidindo aplicar multa de 22.950 euros e a sanção de um jogo à porta fechada.



A SC Braga SAD discorda absolutamente de tal decisão, desprovida de qualquer fundamento, uma vez que não ficou demonstrado no procedimento disciplinar que os adeptos adotaram o comportamento que lhes é imputado e muito menos que esta sociedade tolere qualquer tipo de atitude discriminatória, xenófoba ou racista.



De imediato, a SC Braga SAD tomará as devidas providências para contrariar tal decisão, informando desde já os seus sócios e adeptos que a mesma não terá impacto nos compromissos desportivos de nenhuma das suas equipas, nomeadamente o encontro da próxima jornada da Liga NOS (SC Braga SAD x FC Paços de Ferreira SDUQ), que decorrerá com público nas bancadas.



É para a SC Braga SAD absolutamente intolerável a ideia de que deve servir de exemplo para a justiça desportiva, conforme se extrai da inusitada declaração de voto de 13 páginas do Presidente do CD, José Manuel Meirim, na qual reclama que a decisão "pode e deve servir como registo a diversos títulos".



À justiça exige-se imparcialidade e que se socorra das leis e dos regulamentos de forma corajosa, mas igualitária. A capa de justiceiro é a veste de quem se serve da justiça, não daqueles que a servem, aplicando-a na sua fiel proporção.



A SC Braga SAD não aceita esta condição de cobaia nem o princípio que a suporta, antes condenando que esta mão inclemente e discricionária que agora se ergue seja a mesma que tantas vezes se esconde perante aqueles que, fazendo uso da sua força, fazem fraca a nossa justiça desportiva.



Às instituições, e em particular às instâncias disciplinares, deixamos pois uma mensagem muito clara: o nome do SC Braga não servirá de fiel da balança a uma justiça que não tem peso nem medida.



A justiça quer-se cega, de olhos vendados para que não ceda à tentação de eleger os seus alvos. E exige-se sensata, para que da sua espada não surjam punições desproporcionadas. Não cabe à justiça violentar ou agredir de forma avulsa.



Nos locais próprios, será acérrima a defesa da honra do SC Braga e dos seus adeptos.



Perante decisões completamente ofensivas e ilegítimas, os adeptos do SC Braga saberão, com a nobreza e a civilidade que os caracterizam, demonstrar a revolta que sentem.



Os ataques que têm sido feito ao SC Braga terão o condão de unir ainda mais este clube, ciente de que o seu bom nome será devidamente reposto e de que é seu dever denunciar e expor aqueles que procuram diminuir e atentar contra a sua história e as suas gentes.



