Bruno de Carvalho aceitou o desafio das jogadores leoninas e acompanha o Sporting-Sp. Braga sentado no banco."É importante estar ao pé daqueles que são a nossa família. Que as pessoas vejam a importância do futebol feminino e que o Sporting ganhe", disse o presidente do Sporting à TVI.Quem sair vencedor ficará isolado na liderança, com mais três pontos que o rival quando ficam a faltar oito jornadas para terminar o campeonato.

Autor: Sandra Lucas Simões